Milan - Lopetegui in stand-by | sale Fonsec - De Zerbi solo senza clausola|Primapagina

(Di giovedì 2 maggio 2024) 2024-05-02 19:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilsa che la scelta del prossimo allenatore non può essere sbagliata, perché l’obiettivo deve essere quella di migliorare l’attuale secondo posto e non accontentarsi di arrivare tra le prime quattro seguendo un pensiero tanto caro al presidente Scaroni. Il prossimo allenatore deldeve portare la squadra a un calcio offensivo sì ma più equilibrato, valorizzando l’asset tecnico e con una particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni. Prima di ogni aspetto c’è però quello che più sta a cuore ai tifosi: la vittoria del campionato.IN CALO –è stato travolto, suo malgrado, dall’ondata social dei tifosi rossoneri che hanno preso una posizione netta nei suoi confronti. Le strette di mano con i dirigenti ...

Direttamente dalla festa dell'Inter in Piazza Duomo interviene su Pressing Piero Ausilio . Il dirigente nerazzurro racconta le emozioni e poi svela anche qualche intenzione sul mercato. – Piero Ausilio : «È una cosa pazzesca, fantastico. Io sono qui da tantissimi anni e non ho mai visto qualcosa del ...

Chiellini punge: «9 scudetti Irripetibile. Grazie a milan e Inter che…» - 9 SCUDETTI – «Irripetibile, grazie a milan e Inter che in quegli anni erano in grande difficoltà per le varie cessioni delle società e tutto. Però non si festeggiavano più gli scudetti e quella era la ...

Sandro Tonali squalificato per scommesse anche in Inghilterra: la multa all'ex milan - Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato condannato dalla Federazione calcistica inglese in seguito a 50 puntate effettuate nei mesi successivi al suo trasferimento in Premier League dal ...

Prossimo allenatore milan, la ricostruzione su Lopetegui: c'entrano i tifosi - Addirittura le parti si erano incontrate per stabilire le cifre del contratto e gli obiettivi comuni. Ma i piani alti avevano fatto i conti senza l'oste. milan, frenata su Lopetegui: il motivo Si dice ...