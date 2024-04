“Per giocare qui pagate 2 euro” - abusivo pretende soldi dai bambini nel campetto pubblico

Napoli, chiede soldi dai bambini per accedere ai campetti del Comune: i residenti denunciano - I residenti del rione Santa Rosa a Ponticelli hanno scritto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dopo che ai loro figli è stato chiesto il pagamento di due euro, ...

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la vittoria contro Sonego Montepremi per il terzo turno a Madrid - Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il derby contro Lorenzo Sonego, valido come secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse ...

Nuovo Bonus per le donne: tanti soldi in arrivo - Il nuovo Bonus donne per ridurre il divario di genere nell'imprenditoria. Un programma innovativo presenta opportunità di successo per le imprenditrici nel Lazio.

