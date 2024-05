Orte-Falconara - lavori e treni soppressi | direzione Rom - ritardi oltre le due ore

Vigevano, 2 maggio 2024 – Mattinata molto complicata quella di oggi per i viaggiatori della Linea ferroviaria Milano-Mortara sulla quale si sono registrati consistenti ritardi che hanno toccato anche i 50’ e la addirittura la soppressi one di due convogli. I disagi sono stati causati da un guasto ... Continua a leggere>>

Italia spaccata in due a causa del blocco alla viabilità dovuto ad un treno che si è fermato a Cassino , in provincia di Frosinone, nel Lazio. La tratta è stata completamente interrotta e si sono creati ritardi di oltre 100 minuti per alcuni treni . La circolazione ferroviaria è interrotta da ... Continua a leggere>>

Giovedì 11 aprile scatta un nuovo Sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e per 8 ore in quello dell’edilizia, con manifestazioni e iniziative che si terranno nelle varie città italiane. Si ... Continua a leggere>>