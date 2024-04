Frecciarossa e treni ad alta velocità bloccati da Napoli al Nord e viceversa - ritardi fino a 100 minut - viabilità interrotta per convoglio fermo a Cassino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Italia spaccata in due a causa del blocco alladovuto ad un treno che si è fermato a, in provincia di Frosinone, nel Lazio. La tratta è stata completamentee si sono creatidi oltre 100i per alcuni. La circolazione ferroviaria èda

Arezzo, 30 marzo 2024 – Il gruppo consiliare PD aretino, chiede il potenziamento delle fermate dei treni Frecciarossa e AV per Arezzo: “Il Governo Meloni e il Ministro delle Infrastrutture Salvini ...

Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito ...

Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito ...

Nocera Inferiore, fermata straordinaria dell'Alta velocità per Salernitana-Fiorentina: è polemica - È un caso la sosta di un treno alta velocità Frecciarossa alla stazione di Nocera Inferiore per consentire alla squadra di calcio della Fiorentina di raggiungere, poi in bus, ...ilmattino

Nocera Inferiore, fermata straordinaria dell'Alta velocità per la Fiorentina: monta la polemica - È un caso la sosta di un treno alta velocità Frecciarossa alla stazione di Nocera Inferiore per consentire alla squadra di calcio della Fiorentina di raggiungere, poi in bus, ...ilmattino

Sciopero personale treni Frecciarossa oggi, UGL: una scelta obbligata - Riceviamo e pubblichiamo. Oggi 22 Aprile, il personale Viaggiante di Frecciarossa dell’impianto AV di Venezia sciopererà per 8 ore a partire dalle 9.00, e manifesterà dinanzi alla stazione di Venezia ...lavocedivenezia