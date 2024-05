Ocratossina nel caffè sequestrato in Emilia Romagna | l’esperta spiega cos’è e perché è pericolosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bologna, 3 maggio 2024 - La filiera produttiva delnel mirino dei Nas di Bologna, ispezioni a Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: trovato delscaduto da anni e contaminato da, non ancora commercializzato. In particolare, la presenza della micotossina è stata riscontrata in 2.400 chili diin uno stabilimento bolognese. Cerchiamo di capire meglio i rischi e la pericolosità di questa sostanza. Bologna, 13/11/2017. Ospedale Maggiore. Vaccination Day. L’antinfluenzale in ospedale. Luciana del Prete Dir. ISP Pianura Azienda USL Bologna. ARCHIVIO AUSL BOLOGNA – foto Paolo Righi Luciana Prete, direttore Unità operativa Igiene alimenti e nutrizione dell'Ausl di Bologna, cos'è l'? "E' una micotossina, la muffa da cui si origina è di color ocra: il nome ...