Allarme ocratossina nel caffè | ecco il lotto ritirato dai supermercati dopo l’allerta del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)delpernel. Undiarabica a marchio “Arte delle Specialità” è statodaia causa di livelli eccessivi diregistrati al suo interno. Questa micotossina è prodotta da funghi delle specie Aspergillus e Penicillium e rappresenta un serio pericolo per la. Il prodotto in questione, distribuito dalla Torrefazione Lucchese delSrl, è identificato dal codice LG 24T e confezionato in lattine da 250 grammi con scadenza nell’ottobre 2025. La presenza dioltre i limiti legali ha reso necessario il richiamo da parte del...