Medico sotto Accusa | Rinvio a Giudizio per Presunte Cure Covid in Nero

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'Aquila - Undi Sulmona si trova nuovamente al centro dell'attenzione giudiziaria, questa volta con l'di concussione. Secondo il giudice Alessandra De Marco, l'uomo di 59 anni avrebbe ricevuto illegalmente la somma di 1.750 euro da un paziente perdomiciliari per il, senza emettere fattura. L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia del paziente alle autorità competenti, scatenando un processo che vede il suo culmine fissato per il prossimo 27 novembre. Non è la prima volta che ilfinisce nei guai: nel corso del 2021, è stato sorpreso dai Nas mentre richiedeva il pagamento di 230 euro per la somministrazione di un farmaco a una paziente oncologica di Raiano. Questo episodio gli è costato una condanna a sei anni e nove mesi di reclusione, già pronunciata nei mesi ...

