(Di mercoledì 17 aprile 2024) di Irene Puccionisportivo empolese con la passione del ciclismo, Remo Borchi - dal 1993 al 1999 dottore della Nazionale Italiana di Ciclismo – alla bella età di 80 anni va ancora assiduamente in bici macinando una media che oscilla dai 150 ai 200 chilometri alla settimana. Il segreto? Sicuramente una costituzione fisica non comune che gli ha donato Madre Natura, ma tutto il resto è frutto di allenamento e di un meticoloso e periodico controllo del proprio stato di salute. Come tutti, anche il dottor Borchi è rimasto particolarmente colpito dalla notizia della tragica scomparsa di Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino di 26 anni, deceduto lunedì mattina a Careggi dove era arrivato il giorno prima in condizioni disperate dopo che si era accasciato a terra, con il cuore che non batteva più, durante la partita di Eccellenza contro il Lanciotto, a ...

Il consiglio del medico dei campioni : "Non sottovalutiamo certi segnali" - Borchi, 80 anni, va in bici macinando fino a 200 chilometri alla settimana. Il segreto Allenamento e controlli

