LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | Perotti incanta alle parallele e inizia la rincorsa alle medaglie!

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:00 Giuliaed Emma Puato hanno rispettivamente il primo e il quarto punteggioparle asimmetriche, la prima è praticamente già certa dell’accesso in finale, mentre la seconda dovrà attendere il proseguo della gara. 12:58 L’Italia chiude la prima rotazione con 38.165, tra le formazioni della seconda rotazione solo la Romania ha fatto meglio con 38.799, ma il volteggio ha in tal senso aiutato. 12:56 Benedetta Gava potrebbe già essersi chiamata fuori dalla lotta per lenell’all-around, l’11.266 ottenuto agli staggi peserà oltremodo. 12:54 Purtroppo Emma Fiovaranti paga un errore importante e si ferma a 12.066 (D:5.2, E:6.866), questo punteggio potrebbe essere scartato in ottica ...