Le mezze verità nel discorso di Macron alla Sorbona

(Di venerdì 3 maggio 2024) Più o meno sette anni dopo, dal settembre 2017 all’aprile 2024, Emmanuelè tornatodove ha pronunciato un-fiume destinato – secondo le sue intenzioni – a invertire la tendenza nei sondaggi europei che danno per ora il partito di Marine Le Pen largamente in vantaggio rispetto ai candidatiisti. Ildi Emmanuelè stato pronunciato quasi in contemporanea con il pronunciamento illiberale ed euro-ostile di Viktor Orbán a Budapest e tre giorni prima dell’annuncio della pluricandidatura truffaldina di Giorgia Meloni a Pescara, due esempi grotteschi di un sistema europeo che consentirà al governo ungherese – condannato per violazione grave e persistente di valori comuni – di presiedere per sei mesi un’istituzione europea e a ...