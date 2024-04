Macron alla Sorbona - serve una deterrenza nucleare europea? L’analisi del gen Caruso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) Alcide de Gasperi uno dei padri fondatori dell’Unionediceva il 4 novembre 1950 nel suo Discorso agli Europeisti: “Il nostro compito e le nostre responsabilità sono immani. Noi vogliamo veramente la pace e, mentre diciamo di volerla, lavoriamo per unire l’Europa; altri, mentre dicono anch’essi di raccogliere firme per l’abolizione della bomba atomica e per assicurare la pace, lavorano per dividere il mondo. Essi lavorano contro la pace nel modo più esplicito ed efficace, cioè facendo la guerra; guerra interna con le agitazioni politiche e il sabotaggio della produzione e della ricostruzione, guerra esterna che è guerra guerreggiata di aggressione armata” È singolare e allo stesso tempo impressionante l’attualità del pensiero di de Gasperi a distanza di tre quarti di secolo. Ma lo statista trentino era animato da un grande sogno che lo accompagnò per tutta la ...