Kate e la lotta al cancro | Un’equipe italiana partita dal Gemelli ha operato la principessa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il silenzio della convalescenza diMiddtleton è rotto da una nuova indiscrezione: lo scorso gennaio lasarebbe stata operata dadel Policlinico. Alla London Clinic, come dalla stessa confermato, ma da una squadra in trasferta di eccellenze italiane. Lo anticipa Gente, mentre dalla Gran Bretagna non arrivano conferme ufficiali perché ormai questa è la regola: fino alla prossima buona notizia, della salute dei reali non si parla più. E quindi nemmeno un accenno alla storia parallela di re Carlo III, che secondo le fonti di palazzo del settimanale sarebbe duramente provato dai dolori alle ossa malgrado le rassicurazioni di Buckingham Palace e l’annuncio al ritorno agli impegni pubblici. Che la vita dell’eventuale futura regina possa essere stata affidata alle mani di un team romano ...