Kate Middleton fu operata all’addome da un’equipe italiana del Policlinico Gemelli di Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) La principessa del Galles, è stata seguita, lo scorso gennaio, per l’operazione«da un’équipe di medici italiani deldi». A rivelarlo è il settimanale Gente, in un’anticipazione del numero domani in edicola, sottolineando che Re Carlo III sarebbe invece colpito da dolori alle ossa che non gli lascerebbero tregua. Gente, secondo fonti vicine alla Royal Family, smentirebbe le rassicurazioni fatte dal sovrano nelle ultime settimane. Il 30 aprile Carlo III è tornato agli impegni pubblici, presentandosi con la regina Camilla in una clinica anticancro di Londra, l’Universal College Hospital MacMillan Center di cui è sostenitore dal 1997. Tanti auguri Charlotte Oggiha diffuso sui social un nuovo scatto della ...