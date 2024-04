Zhadan e il destino degli intellettuali ucraini costretti a imbracciare un fucile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Nelle mani avrebbe dovuto tenere il premio Nobel, non un», ha scritto lo storico americano Tymothy Snyder annunciando al pubblico occidentale la notizia del possibile arruolamento del più celebre scrittore ucraino contemporaneo, Serhiy. Così comeavrebbe dovuto vincere il premio Nobel per la letteratura, lo scrittore per l’infanzia Volodymyr Vakulenko avrebbe dovuto ricevere il premio “International Publishers Association’s Prix Voltaire” di persona, il poeta Maksym Kryvtsov avrebbe dovuto presentare il suo libro di poesia, la scrittrice e ricercatrice dei crimini di guerra Victoria Amelina sarebbe dovuta andare a una residenzascrittori di Parigi per finire il suo libro sulle donne e la guerra, lo scrittore Artem Chekh avrebbe dovuto scrivere uno nuovo romanzo, e anche il poeta Artur Dron ...