Emily in Paris 4 - la nuova stagione della serie Netflix arriverà in due parti nel 2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) La quartadiin, lacreata da Darren Star, composta da 10 episodi, uscirà sulla piattaforma in due tranche, da 5 episodi ciascuna, nella tarda estate, la prima il 15 agosto e la successiva il 12 settembre. Ad annunciarlo la stessa, con un comunicato stampa che presenta anche la sinossi di questa quarta, pronta a rire dallo scioccante matrimonio fallito che chiudeva la3 Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel,è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, ...

