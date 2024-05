Il 4 maggio è lo Star Wars Day | perché e cosa si celebre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Se siete appassionati di “” allora saprete sicuramente che il 4di ogni anno è una data speciale. I fan non potranno dimenticare questa ricorrenza, soprannominata proprio “Day”. Il giorno scelto non è casuale, a seguire potete leggere tutte le informazioni e curiosità. 4, loDay: ecco come è nato e come si festeggiaproprio il 4come data simbolo dello “Day”? Non è l’uscita del primo film della saga, come uno potrebbe immaginare, bensì tutto nasce dalla frase chiave della pellicola, “Che la forza sia con te”. In lingua originale, infatti, è “May the Force be with you" ed è legata all’assonanza del suono con "May ...