Henry Cavill - Tiffany Haddish | Avevo una cotta per lui ma ci puoi parlare solo di Dungeons & Dragons

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'attrice ha raccontato di essersi invaghita in passato dell'ex star di Superman ma di aver provato imbarazzo dopo averlo conosciuto. A volte conoscere i propri idoli può essere un'esperienza deludente che ti riporta con i piedi per terra. È quanto è avvenuto in diverse occasioni a, in particolare con, per il quale la star di Il viaggio delle ragazze aveva una. "Tutti i tipi famosi con cui penavo che mi sarebbe piaciuto andare a letto ora li conosco e penso 'No'. Volevo davvero, penso che sia così sexy. Ma l'ho incontrato ed è stato davvero imbarazzante. È stato così strano, ho pensato che forse avrei dovutocon luidi; …