DCU | James Gunn risponde per le rime alle teorie del complotto dei fan su Henry Cavill Superman

(Di domenica 28 aprile 2024) Il capo dei DC Studios,, ha rispostoaccuse dei fan di aver sempre complottato per spodestaredal suo ruolo di. Se il 2023 ha dimostrato qualcosa, è che il DCEU aveva un disperato bisogno di essere riavviato. Film come Shazam! Furia degli Dei, The Flash e Aquaman e il regno perduto sono stati dei flop, e i pessimi numeri al botteghino hanno confermato la fine del legame tra i fan e il franchise. La Warner Bros. Discovery ha formato i DC Studios alla fine del 2022, incaricando il registae il produttore veterano Peter Safran di supervisionare una nuova serie di progetti ambientati nel DCU. Ovviamente non tutti ne sono stati contenti, soprattutto perché ha significato dire addio …