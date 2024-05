Fiumicino - lavori su via delle Idrovore | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Il Comune dirende noto che è stata istituita laprovvisoria in via, incrocio viale di Porto: dal giorno 03/05/2024 e per tutta la durata dei, chiusura al transito del tratto di corsia adiacente il “canaleacque basse” divieto di sosta/fermata sul tratto interessato dai, con limite di velocità 30 km/ h. Sono stati approvati idi “manutenzione straordinaria di Ponte Ceci e modifica dellaesistente”. La fase iniziale deiconsiste nella realizzazione di un ponte con struttura metallica ovoidale da posizionare all’interno del canaleacque basse, sul quale verrà realizzata una ...