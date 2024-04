Fiumicino | lavori in via Portuense | istituita viabilità provvisoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Dal 15 aprile 2024 al 22 maggio 2024 si svolgeranno idi manutenzione straordinaria di vianel tratto compreso tra il disposti a seguito della Convenzione firmata tra il Comune di, Città Metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA Saràpertanto, la seguente disciplina di trafficoin via: – proroga della disciplina di trafficoemessa con Ordinanza Dirigenziale RG85, pernotturni sulla via Porteunse, nel tratto compreso tra il Km 19+750 e il Km22+150, dal 15/04/2024 e fino a fineprevisti per il 22/05/2024, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, con restringimento della carreggiata e/o il senso unico alternato in ...