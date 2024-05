Farmaci - stabile mercato farmaci - in 1 anno 1,8 mld confezioni vendute per 17,8 mld

Come conservare i farmaci correttamente per mantenerne l’efficacia - Scopri come conservare i farmaci correttamente per mantenerne l'efficacia e garantire la tua sicurezza. Ecco alcuni consigli. Continua a leggere>>

farmaci, stabile mercato farmacie, in 1 anno 1,8 mld confezioni vendute per 17,8 mld - Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Si conferma stabile e consistente il mercato dei farmaci nelle farmacie italiane: nell'ultimo anno (aprile 2023-marzo 2024) sono stati dispensati circa 1,8 miliardi d ...

Malore in farmacia per una signora: viene salvata con il defibrillatore dagli agenti - ha accusato un malore mentre si trovava alla farmacia Culzoni di via Bianchi 18 a Settimo Milanese. Dopo la chiamata al 112 da parte dei presenti, a giungere sul posto per prima è stata la pattuglia ...