Farmaci - stabile mercato farmaci - in 1 anno 1,8 mld confezioni vendute per 17,8 mld

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Si confermae consistente ildeinellee italiane: nell'ultimo(aprile 2023-marzo 2024) sono stati dispensati circa 1,8 miliardi dididel Servizio sanitario nazionale e di auto-acquisto, per un valore di 17,8 mld di euro (escluso il canale Dpc-Distribuzione per conto e medical device). Nel primo trimestre del 2024, questi indicatori diventano rispettivamente 455,4 milioni die 4,6 mld di euro. Lo riporta Pharma Data Factory (Pdf), che vanta la raccolta dei dati di sell-out della banca dati più puntuale ed estesa del- si legge in una nota - con il 95% di ...

Come conservare i farmaci correttamente per mantenerne l’efficacia - Scopri come conservare i farmaci correttamente per mantenerne l'efficacia e garantire la tua sicurezza. Ecco alcuni consigli. Continua a leggere>>

Viterbo – Palamalè ostaggio di degrado e incuria: “Parcheggi pieni di buche e sporcizia” (FOTO) - VITERBO - Mentre procedono, non troppo speditamente, i relativi lavori PNRR per l'efficientamento dell'edificio, il palazzetto dello sport di Viterbo continua ... Continua a leggere>>

farmaci, stabile mercato farmacie, in 1 anno 1,8 mld confezioni vendute per 17,8 mld - Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Si conferma stabile e consistente il mercato dei farmaci nelle farmacie italiane: nell'ultimo anno (aprile 2023-marzo 2024) sono stati dispensati circa 1,8 miliardi ... Continua a leggere>>