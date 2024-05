La Vuelta Femenina 2024 | Vollering si prende tutto nella quinta tappa Longo Borghini seconda nella generale

Doveva essere una delle tappe più comode di questa Vuelta Feminina, e invece si rivela essere uno spartiacque nella corsa spagnola. Kristen Faulkner (EF Education-Easypost) si impone in solitaria a Saragozza, in una frazione condizionata soprattutto dai ventagli che hanno ridisegnato in buonissima ...

Continua a leggere>>