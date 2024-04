Dynamite 17 04 2024 Next Stop | Dynasty

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Per quanto riguarda lo show ammiraglio della AEW questa è l’ultima fermata prima diche andrà di scena questa domenica. Una puntata che si pone come antipasto del PPV che vedremo e direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso e quindi il suo ritorno ail nuovo IWGP World Heavyweight Champion Jon Moxley che sale sul ring e ringrazia tutti i fan della AEW per averlo portato fin dove è ora, dicendo che anche loro hanno merito nelle sue conquiste. Ma Mox ora è qui ae deve pensare alle questioni che ci sono da risolvere, e la questione riguarda la Don Callis Family che ha preso di mira Bryan Danielson ma così facendo adesso hanno un problema anche ...