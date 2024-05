Dirige la gara Di Bello di Brindisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Palermo-Ascoli sarà diretta dal fischietto internazionale Marco Didella sezione di. L’arbitro pugliese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Mattia Politi di Lecce. Quarto uomo ufficiale Stefano Milone di Taurianova. In sala var (on site) invece vedremo all’opera Daniele Paterna della sezione di Teramo con Oreste Muto di Torre Annunziata ad assisterlo. Il bilancio dei precedenti fatti registrare dal Picchio con Diparla di cinque occasioni in cui i bianconeri sono riusciti a vincere due volte, ottenendo poi un pareggio e incassando due sconfitte. L’ultimo successo resta quello datato 16 marzo 2021, quando a guidare l’Ascoli c’era Sottil nell’ennesima e complicata rincorsa salvezza. Nella sfida andata in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, l’Ascoli riuscì ad imporsi 3-2 in un ...