Ancora tu - Di Bello | l’ultima polemica con il fischietto di Brindisi sempre ‘protagonista’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 aprile 2024) Non si placano le polemiche sulle direzioni arbitrali di Marco Di, arbitropiù nel mirino della critica e contestato da tifosi e addetti ai lavori. Continua la stagione travagliata per ildie anchegiornata di campionato ha scatenato tantissime polemiche. Come già accennato in un primo approfondimento di CalcioWeb, l’arbitro Marco Dicontinua a scontentare un po’ tutti e gli episodi discutibili iniziano a diventare veramente tanti: dal mancato rigore concesso al Bologna contro la Juventus, agli errori di Lazio-Milan e la successiva sospensione di un mese, poi le polemiche di Catanzaro-Como e della sfida di Champions League Real-Madrid-Lipsia. Foto di Federico Proietti / AnsaL’ultimo episodio con Di...