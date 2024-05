Germania - sondaggio della Bild | per il 68% dei giovani arabi il Corano è più importante della legge

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè piùtedesca e uno Stato islamico è la migliore forma di governo. È quanto emerge da untra iche vivono nel LandBassa Sassonia, pubblicato dallaZeitung e rilanciato da Italia Oggi. I ragazzi che hanno partecipato al, condotto dal Kriminologische Forschung Institut, l’Istituto di ricerca criminologica, hanno in media 15 anni, frequentano dunque il ginnasio o una scuola professionale, conoscono la lingua e non sono profughi giunti da poco., ilsugli adolescenti“Quasi la ...

