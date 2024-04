Chiusura anticipata per L’Isola dei Famosi 18? La segnalazione preoccupa | c’è un ma

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 aprile 2024) La 18esima edizione dedeipotrebbe fermarsi prima del previsto se il reality non dovesse riprendersi dal calo di ascolti, infatti, Deianira Marzano ha segnalato sui suoi profili social che i vertici hanno intenzione di optare per lanel caso in cui Vladimir Luxuria non riesca a far riscattare il format. In tal caso, quando sarà trasmessa la finale?dei18: come si può evitare lo stop in anteprima Stando a quanto riporta Deianira Marzano con la sua, l’unica condizione per evitare chedei18 chiuda in aticipo è superare il 17% di share con la terza puntata, prevista per questa sera lunedì 15 aprile 2024 alle 21:30 su Canale 5. Se Vladimir Luxuria non riuscisse ...