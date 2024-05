Celine Dion - 5 - risponde a voci circa storia d’amore con compagno più giova -e, 8 anni dopo morte del marito

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono passati ottoda quandoha perso l’amore della sua vita, ile manager Rene Angelil, ma la cantante superstar ha detto chiaramente che non sta ancora pensando di voltare pagina. Lesulla sua vita sentimentale si susseguono da, come spesso accade per le celebrità di alto profilo. Tuttavia, sembra chesia ancora legata all’unico uomo che abbia mai baciato. La relazione tra lae Angelil ha radici a dir poco insolite. Quest’ultimo ha incontrato per la prima volta la prima quando aveva solo 12. Angelil, che all’epoca aveva 26in più di lei, assunse un ruolo fondamentale nella sua vita quando accettò di diventare il suo manager e, a quanto si dice, ipotecò ...

Céline Dion è tornata a parlare della malattia di cui soffre, la sindrome della persona rigida. Intervistata da Vogue Francia, la cantante ha dichiarato: “Non ho sconfitto la malattia , perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ... Continua a leggere>>

L'artista canadese torna a parlare della sua malattia , la Sindrome della Persona Rigida, per cui non esiste una cura: ma dice «niente mi fermerà». Ecco come si riesce ad essere resilienti sapendo che non esistono cure per la propria patologia Continua a leggere>>

Céline Dion è tornata a parlare della malattia di cui soffre, la sindrome della persona rigida. Intervistata da Vogue Francia, la cantante ha dichiarato: “Non ho sconfitto la malattia , perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ... Continua a leggere>>

Verità e tristezza. Alfred de Musset - VEDI I VIDEO “Tristesse” e “Tristezza” , celine dion, “Lettre de George Sand à Alfred de Musset” , “Souvenir” , Da “Lorenzaccio” di Carmelo Bene Firenze, 2 maggio 2024 – Ricordando che oggi ricorre l’ ... Continua a leggere>>

celine dion in lutto: è morto l'amico Jean-Pierre Ferland - celine dion in lutto: è morto l'amico Jean-Pierre Ferland. L'addio della cantante è commovente. Terribile lutto per celine dion: è morto il collega e amico Jean-Pierre Ferland. Considerato un “ mostro ... Continua a leggere>>

La resilienza di Céline dion è un esempio per tutti coloro che convivono con una malattia incurabile - L'artista canadese torna a parlare della sua malattia, la Sindrome della Persona Rigida, per cui non esiste una cura: ma dice «niente mi fermerà». Ecco come si riesce ad essere resilienti sapendo che ... Continua a leggere>>