Céline Dion sulla malattia | Devo imparare a conviverci

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 23 aprile 2024)è tornata a parlare delladi cui soffre, la sindrome della persona rigida. Intervistata da Vogue Francia, la cantante ha dichiarato: “Non ho sconfitto la, perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica, ma per ora. Quindi questa sono io, ora”. Come già raccontato in altre interviste dalla sorella Claudette,cerca in tutti i modi di mantenere uno stile di vita attivo: “Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto,voce”, ha spiegato quindi al ...