Castelfranco Veneto | Fast & Furious alla trevigiana scoperto dai carabinieri VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024de noantri… Ma non è il set di un film e il rischio di una tragedia in cui vengono coinvolti cittadini ignari, inconsapevoli, vittime della balordaggine altrui è reale. I responsabili se ne vantavano sui social, dove ilpubblicato e diffuso da chi ha assistitofolle, illegale gara si è rivelato una trappola, una pista per i. I militari sono riusciti a risalire a chi ha corso la gara di velocità fra auto di grossa cilindrata che ha trasformato un’arteria nella zona di, in provincia di Treviso, in un circuito sul quale sfidarsi, scommettere. Il tutto indifferenti alle potenziali conseguenze per chi poteva trovarsi a passare da lì.