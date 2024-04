Justin Lin di Fast & Furious dirigerà il thriller poliziesco di prossima uscita per Amazon

(Di sabato 13 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister MovieLin, il rinomato regista noto soprattutto per la sua prolificità nella serie cinematografica “TheSaga” della Universal, ha annunciato il suo prossimo progetto emozionante. Lin si unirà al team diMGM Studios per dirigere e agire come produttore esecutivo nelintitolato “Stakehorse”.Lin“Stakehorse” perMGM: unin Arrivo Secondo quanto riportato da Deadline, il film, scritto daPiasecki e che ha ottenuto la seconda posizione nell’ultima Black List, promette di essere un’esperienza avvincente per gli spettatori. Lin, noto per la ...

