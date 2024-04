Ancora razzismo nel calcio | sospeso il big match

(Di sabato 27 aprile 2024) Altro episodio dinegli stadi europei. Il bigè statodurante la prima frazione di gioco. Ileuropeo sta andando verso il finale della sua stagione ed insieme porta con sé la maggior quantità di pathos. In palio ci sonodiversi titoli nazionali, Premier League e Liga su tutti, così come tutte le coppe. Proprio dalle coppe il rush finale di stagione sta regalando il maggior spettacolo, aspettando con ansia le semifinali di Champions League, Europa League e Conference League. Eppure ci sonodegli aspetti dentro agli stadi che con ile lo spettacolo hanno veramente poco con cui spartire. Soprattutto considerando come il tema delcontinui ad essere attuale. Qualcuno potrebbe trovare fuorviante il ...

"Comprendo l'amarezza del Napoli ma bisogna lottare tutti uniti" ROMA - "Sul tema del razzismo io non voglio aggiungere nulla perché quello che conterà sempre di più saranno i fatti. Non vorrei solo rincorrere la cronaca, ma vorrei anticiparla. E dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a ...

"Ci si ferma a considerazioni para-giuridiche maldestre e che non aiutano a capire" ROMA - "Ancora una volta siamo di fronte al tenta tivo di non guardare il problema, fermandosi a considerazioni para-giuridiche maldestre e che non aiutano a capire. Peccato!". Roberto Calenda, Agente di Juan ...

Azzurri in ginocchio durante l'inno della Serie A, Meluso "Siamo delusi" Napoli - Il Napoli lancia il suo manifesto contro il razzismo . Dopo quanto accaduto due settimane fa in Inter- Napoli tra il nerazzurro Acerbi, non sanzionato dal giudice sportivo, e il centrale azzurro Juan Jesus, il club ...

Insulti razzisti e partita interrotta: labiale choc - La ricostruzione di quanto accaduto Il caso razzismo continua a calamitare l'attenzione mediatica. No, questa volta non in Serie A ma in Liga. A finire sotto la lente di ingrandimento, infatti, è ...

Stefano Tacconi: "Il calcio di oggi mi annoia, prendo sonno. Col Var è finita la poesia" - Quella squadra rianimò la sua comunità: la potenza di quel calcio". Oggi più che mai si parla di razzismo negli stadi. Ai suoi tempi non era una questione così chiacchierata… "Ai miei tempi non c'era ...

La Curva Sud romanista canta "sei uno zingaro" ma il giudice sportivo non dice niente: e la lotta al razzismo - Roma - Bologna, gran parte della Curva Sud giallorossa che ha intonato il coro "sei uno zingaro" nei confronti di Oussama El Azzouzi, calciatore marocchino dei rossoblu. Ma il giudice sportivo non ha ...

