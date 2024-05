Atalanta - ansia per Kolasinac | al suo posto si scalda Hien

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bergamo, 3 maggio – L’è in apprensione per Sead. Il 31enne difensore bosniaco è uscito zoppicante giovedì sera nel primo tempo della semifinale di Europa League a Marsiglia, dopo essersi letteralmente immolato per evitare un gol sicuro. Su un cross da sinistra di Luis Henrique, con uscita a vuoto di Musso, l’attaccante marsigliese Sarr a porta vuota avrebbe infilato agevolmente il pallone del pareggio secon un’acrobazia non avesse deviato di testa in corner. Acrobazia costata al coriaceo difensore ex Arsenal, ed ex Marsiglia, un risentimento muscolare al flessore di entità valutabile solo dopo esami diagnostici strumentali cui il giocatore si sottoporrà tra domani e sabato. Sicura la sua assenza lunedì a Salerno, dove al suogiocherà, quasi sicura anche la ...