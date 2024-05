Infortunio Kolasinac - i tempi di RECUPERO del difensore dell’Atalanta Le ULTIME da Zingonia

(Di venerdì 3 maggio 2024), ecco ididel. Il rapporto didopo l’ultimo allenamento Dopo il pareggio contro il Marsiglia, l’Atalanta si è messa subito a lavoro a: con gli occhi puntati sudopo l’ultimoriscontrato ieri sera in Francia. Ecco lesui nerazzurri. Il numero 23 atalantino

Infortuni Atalanta , Ecco la situazione attuale analizzando le condizioni sia di Kolasinac e Scalvini. Il rapporto dell’ultimo allenamento a Zingonia L’ Atalanta ritorna ad allenarsi dopo la trasferta in quel di Liverpool, con delle novità importanti parlando in ottica Infortuni : soprattutto ... Continua a leggere>>

Europa League: Atalanta verso Marsiglia a 3 punte - Dietro la Champions League, l'Europa parla italiano, e la squadra di Gasperini si appresta a giocare la sua semifinale con l'ambizione di arrivare fino in fondo, sapendo che potrebbe trovarsi di ... Continua a leggere>>

L’Atalanta ospita l’Empoli: vincere per inseguire la Roma e continuare a correre verso la Champions - Alle 18 al Gewiss Stadium il match contro i toscani (pieni di ex). Gasperini potrebbe varare rotazioni in tutti i reparti, con vista sulla sfida di Marsiglia di giovedì ... Continua a leggere>>

Atalanta, Palomino “fuori rosa da tempo”. Scalvini e kolasinac convocati per l’Empoli - Gasperini fa il punto sulla situazione del centrale argentino: “Peccato perché poteva tornarci utile”. 23 chiamati per la sfida ai toscani: aggregati Bonfanti e Comi ... Continua a leggere>>