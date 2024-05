Il Chelsea vuole Antonio Conte | la proposta che prende in contropiede il Milan

(Di giovedì 2 maggio 2024) Inizialmentesembrava essere destinato al Napoli che, già dopo l’esonero di Rudi Garcia, lo aveva corteggiato senza successo. Niente arrivo a metà stagione, forse in estate. Nella corsa si è inserito, successivamente, ilche valuta i pro e i contro disu ‘suggerimento’ dei tifosi, fra i possibili allenatori per il dopo Stefano Pioli. La concorrenza di entrambe potrebbe essere spazzata via da una terza squadra: suci sarebbe anche il. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, potrebbe concretizzarsi un ritorno del tecnico salentino a Londra. Ilsta vivendo l’ennesima stagione sottotono e l’attuale allenatore, Mauricio Pochettino, potrebbe essere sollevato ...

Panchina Milan , il sogno Antonio Conte potrebbe presto sfumare: sul tecnico italiano c'è il Chelsea per un ritorno in Premier League? Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia del forte interessamento da parte del Chelsea nei confronti del sogno dei tifosi del Milan , Antonio Conte. Potrebbe,

Bargiggia: "Tutti spaventati da conte, anche De Laurentiis si sta tirando indietro" - Poalo Bargiggia, giornalista, ha parlato di antonio conte in un post pubblicato tramite i suoi canali social. Al momento, secondo diverse voci, è l'allenatore più corteggiato. È fermo da più di un

Il Chelsea piomba su conte, Milan e Napoli avvisate - Il futuro di antonio conte è ancora tutto da scrivere. In principio sembrava essere il Napoli la squadra più convinta e meglio piazzata nella corsa al tecnico leccese, mentre negli ultimi giorni è il

Repubblica - Chelsea in pressing su conte, contatti frenetici: il piano faraonico per soffiarlo al Napoli - Il Chelsea torna su antonio conte. Il futuro del tecnico leccese potrebbe essere ancora una volta in Premier League e nella sua ex squadra.

