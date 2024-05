(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Destinationha archiviato il 2023 con 2.500 eventi in più rispetto al 2022. Come riportato nel report “Destinationin Italy”, ricerca realizzata da Centro Studi Turistici (CST) per Convention Bureau, l’si conferma tra le mete più ambite del, anche se nelle richieste provenienti dai diversi paesisi sono registrati degli andamenti abbastanza variegati. Se il 2023 ha visto un trend in crescita per la presenza di coppie statunitensi, segnali significativi si sono registrati per le coppie australiane, canadesi, indiane, cinesi, messicane, singaporiane e indonesiane. La spinta inflattiva ha avuto ripercussioni sul budget medio degli eventi che è passato da circa 54 mila a 59 mila euro, ma non ha condizionato le ...

(Adnkronos) - Prato , 15 marzo 2024. C'è un mondo che vuole sposarsi in Toscana , fra coppie del posto, del resto d'Italia e, appunto, provenienti da tutti i continenti. Solo nel nostro Paese, nel 2022, sono stati celebrati 189.140 matrimoni , il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - Prato , 15 marzo 2024. C'è un mondo che vuole sposarsi in Toscana , fra coppie del posto, del resto d'Italia e, appunto, provenienti da tutti i continenti. Solo nel nostro Paese, nel 2022, sono stati celebrati 189.140 matrimoni , il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in ... Continua a leggere>>

Prato , 15 marzo 2024. C'è un mondo che vuole sposarsi in Toscana , fra coppie del posto, del resto d'Italia e, appunto, provenienti da tutti i continenti. Solo nel nostro Paese, nel 2022, sono stati celebrati 189.140 matrimoni , il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in confronto al 2019, ... Continua a leggere>>

wedding Tourism, gli stranieri amano pronunciare il fatidico sì in italia - Un 2023 da record per il turismo dei matrimoni, con un fatturato di circa 803 milioni di euro. L’italia tra le mete più ambite. Cosa ci si aspetta per il 2024

Continua a leggere>>

Matrimoni in italia, Campania prima in classifica: è la regione dove si richiedono più prestiti per le nozze - Gli italiani che scelgono di sposarsi non rinunciano a nozze da sogno, nonostante i costi; in media 13.721 euro secondo l’indagine commissionata ...

Continua a leggere>>

Abiti da sposo 2024: all'altare ne vedremo di tutti i colori - Stop (o quasi) al nero, grigio e blu. Sulle passerelle di stagione i brand specializzati in abiti da sposo ampliano le proposte per lui proponendo diverse nuance: dagli ormai affermati borgogna e verd ...

Continua a leggere>>