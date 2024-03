Prato si candida a capitale dei matrimoni | un’iniziativa unica per valorizzare il territorio e il settore wedding Da Prato alla Toscana verso tutta l’Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024. C'è un mondo che vuole sposarsi in, fra coppie del posto, del resto d'Italia e, appunto, provenienti da tutti i continenti. Solo nel nostro Paese, nel 2022, sono stati celebrati 189.140, il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in confronto al 2019, anno precedente