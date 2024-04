Elezioni europee - come cambia il voto per gli studenti fuori sede

Antonio Decaro ha salutato ieri il consiglio comunale di Bari. L’ultima seduta consiliare da sindaco, dopo dieci anni da primo cittadino ed in vista delle elezioni . Che per lui saranno le europee mentre il capoluogo pugliese saranno le Comunali , con la scelta del nuovo sindaco. Carlo Salvemini ha ... (noinotizie)

cambiano le date della Final Four della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto : con un comunicato congiunto European Aquatics e l’Aquatics Sports Association of Malta annunciano che la manifestazione, inizialmente prevista da giovedì 6 a sabato 8 giugno, si svolgerà invece da mercoledì 5 a ... (oasport)

Pallanuoto, cambiano le date della Final Four di Champions League per evitare la concomitanza con le elezioni europee - Cambiano le date della Final Four della Champions League 2023-2024 di pallanuoto: con un comunicato congiunto European Aquatics e l’Aquatics Sports ...oasport

Frattasi: nessuna notizia su cyber attacchi per le elezioni in Italia e in Ue - Roma, 24 apr. (askanews) - "Non ho precise notizie, e non credo ce ne siano, riguardo a un incremento degli attacchi DDos in relazione al prossimo voto in Italia e in Europa". Lo ha detto il prefetto ...libero

La città unica, un’opportunità per tutti - Subito dopo le elezioni europee il Consiglio regionale dovrebbe approvare la risoluzione che consente al Presidente della Regione di indire il referendum sulla città unica. E’ pressoché certo che ...corrieredellacalabria