Voci di Gaza – Ci spostiamo per sopravvivere - ma ogni volta è sempre più difficile L’appello di Oxfam | Stop all’invio di armi a Israele

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo oltre 200 giorni di bombardamenti a, l’operatrice diHend ha voluto condividere l’impatto devastante che il conflitto ha avuto sulla sua famiglia. “Ho perso mio padre due settimane fa – racconta – a ottobre siamo stati costretti a lasciare casa nostra, lasciandoci tutto alle spalle e seguendo la falsa speranza di andare in un posto sicuro. Mio padre si è ammalato, ha avuto una grave depressione e non abbiamo avuto la possibilità di curarlo a causa del collasso del sistema sanitario”. Oggi, giovedì 2 maggio, in tutto il mondo è in programma una Giornata globale d’azione per chiedere a tutti gli Stati di “fermare il trasferimento di armamenti, che potrebbero alimentare le atrocità e la guerra a”. Un’azione promossa, assieme ad attivisti intellettuali, artisti e da tante organizzazioni umanitarie, come ...