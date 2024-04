Voci di Gaza – Oxfam | “Nel nord della Striscia 300mila persone sopravvivono con 100 grammi di pane al giorno | meno di 250 calorie a testa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) In questa testimonianza video dalladi, un’operatrice disi sfoga e racconta come in sei mesi la situazione sia diventata sempre più drammatica. Con la popolazione costretta ad assistere a una serie di violenze e tragedie. “Abbiamo visto l’orrore.uccise davanti ai figli, medici costretti ad amputare con coltelli da cucina, colleghi e amici ridotti alla fame. Ogni volta ho pensato che quello era il peggio che poteva succedere. E invece non era così. Pensavo che il mondo si sarebbe mosso, che avrebbe chiesto un cessate il fuoco. Ma non è successo nulla”. A 6 mesi dall’inizio del conflitto, neldilein media con 245al. ...