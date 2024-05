(Di giovedì 2 maggio 2024) Francesca Chillemi e Can Yaman inil2 Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione diilche vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Il primo episodio andrà in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio, mentre le altre 5 puntate saranno trasmesse al giovedì sera. I primi tre episodi della serie, visibili dallo scorso 24 aprile in anteprima gratuita su, hanno ottenutodi oreilè diventato così il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital. Ambientata in una Palermo dai mille colori, “...

Viola come il Mare , anticipazioni 3 maggio : domani comincerà finalmente dopo tanta attesa la seconda stagione della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola come il Mare , anticipazioni 3 maggio : Viola decide imprimere una svolta nella sua vita Viola di @ Viola come il Mare (Foto ... Continua a leggere>>

CANALE 5 ha operato qualche variazione ai palinsesti. Il riferimento è ai giorni di messa in onda delle battute finali di “ TERRA AMARA ” e della seconda stagione di “ VIOLA COME il MARE ”. Partiamo dalla soap turca, anzi dizi, “ TERRA AMARA ”. Le ultime puntate andranno in onda il venerdì sera sulla ... Continua a leggere>>

La nostra video intervista a Can Yaman , protagonista della serie Viola come il mare 2 insieme a Francesca Chillemi, in arrivo su Canale 5: ci ha parlato della seconda stagione, della coppia con Giovanni Nasta, di Palermo Vi presentiamo la nostra video intervista a Can Yaman , protagonista della ... Continua a leggere>>

viola come il Mare: oltre 3 milioni di ore viste per l’anteprima su Mediaset Infinity - Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di viola come il mare che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Il primo episodio andrà in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio, ...

Continua a leggere>>

FOTO FV, Allo stadio per Fiorentina-Brugge anche Dionisi - Sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi questa sera sarà presente anche l'allenatore Alessio Dionisi, giunto a Firenze per assistere alla gara tra Fiorentina e Club Brugge. come ...

Continua a leggere>>

viola come il mare 2, è subito boom su Mediaset Infinity - Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di viola come il mare che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. (ANSA) ...

Continua a leggere>>