Can Yaman - video intervista Viola come il mare 2 | Vedremo il passato di Francesc - con Viola risolveranno insieme

(Di giovedì 2 maggio 2024) La nostraa Can, protagonista della serieila Chillemi, in arrivo su Canale 5: ci ha parlato della seconda stagione, della coppia con Giovanni Nasta, di Palermo Vi presentiamo la nostraa Can, protagonista della serieila Chillemi. Il popolare attore ci ha parlato della seconda stagione e di quello che accadrà ao e, della coppia con Giovanni Nasta e di quanto si divertano sul set, del suo rapporto con ...

A partire da oggi , mercoledì 24 aprile 2024, sono disponibili in streaming le prime tre Puntate di Viola come il Mare 2, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi . Continua a leggere>>

Il prossimo anno lo vedremo su Rai1 nei panni di “Sandokan”, la sua più grande sfida professionale, ma per Can YAMAN prima c’è Canale 5 con la serie “ VIOLA COME il MARE ”, sempre Lux Vide. Su Mediaset Infinity sono intanto usciti, in anteprima, i primi tre episodi della seconda stagione mentre i ... Continua a leggere>>

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo: i due attori presentano la seconda stagione di “ Viola come il mare” Can Yaman e Francesca Chillemi dal 3 maggio torneranno ufficialmente in televisione con la seconda stagione della fiction “ Viola come il mare”. I due noti attori sono stati ... Continua a leggere>>

viola come il mare 2 da venerdì 3 maggio in onda - viola come il mare, una coproduzione RTI-Lux Vide, società del gruppo Fremantle, che andrà in onda su Canale 5 a partire da domani ...

Continua a leggere>>

“viola come il mare” torna su Canale 5: Francesca Chillemi e Can yaman pronti a stupire dal 3 maggio - Canale 5 è pronto a inaugurare la seconda stagione di "viola come il mare", la serie amata che vede come protagonisti Francesca Chillemi e Can yaman. La ...

Continua a leggere>>

Al via la seconda stagione di “viola come il mare”, presentati i nuovi personaggi - Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di “viola come il mare” che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can yaman. Il primo episodio andrà in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio, ...

Continua a leggere>>