Le 104 denunce al generale Vannacci per le parole su scuola e disabilità

A Roberto Vannacci , candidato con la Lega alle elezioni europee , piacerebbe far inserire sulla scheda il nome "generale": "Perché no, ci sto pensando".

Prima ha sfogliato la margherita per mesi: mi candido, non mi candido. Mi candido, non mi candido. In mezzo: il servizio su "Chi" in cui è apparso fasciato in un kimono fiorato, destabilizzando sia i suoi fan che la comunità Lgbtq+. Stiamo ovviamente parlando del generale Roberto Vannacci.

