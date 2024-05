Uomini e Donne | commenti a caldo 2 05 2024

Se a Uomini e Donne la situazione sembrava precipitare di puntata in puntata, bisognerà solo aspettarne qualcun’altra per assistere a un caos inimmaginabile. Dopo le tragicomiche del trono over di Ida Platano, sembra che un altro cavaliere sarebbe pronto a dire addio al dating show. Anzi pare che ...

Continua a leggere>>