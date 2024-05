Dopo Ida Platano altro addio clamoroso a Uomini e Donne - il pubblico | Fai ben - pagliaccio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Se ala situazione sembrava precipitare di puntata in puntata, bisognerà solo aspettarne qualcun’altra per assistere a un caos inimmaginabile.le tragicomiche del trono over di Ida, sembra che uncavaliere sarebbe pronto a direal dating show. Anzi pare che già l’abbia fatto. Purtroppo per Maria De Filippi, che ultimamente e per la prima voltaanni è criticata sui social per i suoi interventi in difesa di Mario Cusitore, unprotagonista dipare essersi lasciato alle spalle il dating. La causa sarebbe una delle temibili segnalazioni. Si parla sul serio di un abbandono., un ...

Ida Platano è uscita senza scegliere da Uomini e Donne . Anche se in tv non si è ancora visto l’addio della tronista, dalle anticipazioni apprendiamo che le ultime registrazioni del dating show di Canale 5 sono state caratterizzate dalla sua assenza in studio, così come quella dei suoi due ... Continua a leggere>>

Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne - Oggi in tv, giovedì 2 Maggio, torna Uomini e Donne. dopo lo stop di ieri per la Festa dei Lavoratori il daiting show condotto da Maria De Filippi sarà in onda su Canale 5 come sempre a partire dalle ...

Continua a leggere>>

Ida abbandona il trono (senza salutare) - Oggi in tv, giovedì 2 Maggio, torna Uomini e Donne. dopo lo stop di ieri per la festa dei Lavoratori il daiting show condotto da Maria De Filippi sarà in onda su canale 5 come sempre ...

Continua a leggere>>

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2024/ Mario Cusitore ancora nei guai, Ida platano non molla - dopo un giorno di stop, oggi 2 maggio 2024 torna regolarmente in onda su Canale 5 Uomini e Donne con una nuova puntata. Liti e polemiche saranno al centro di questo appuntamento, che ritrova ...

Continua a leggere>>