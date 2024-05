Uomini e Donne anticipazioni | Ernesto Russo buttato fuori dal programma!

Una serie di segnalazioni sono costate ad Ernesto Russo l’uscita da Uomini e Donne. Lui dopo la registrazione ha scritto un particolare messaggio sui social che ha suscitato subito la reazione di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano tanto discusso per aver preso in giro lei e tutta la ...

Continua a leggere>>