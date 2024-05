Uomini e Donne - Ernesto Russo lancia una frecciatina alla redazione? Il gesto e la reazione di Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Una serie di segnalazioni sono costate adl’uscita da. Lui dopo la registrazione ha scritto un particolare messaggio sui social che ha suscitato subito ladi, ex corteggiatore di Ida Platano tanto discusso per aver preso in giro lei e tutta ladel programma. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo dopo che Maria De Filippi ha messo alle strettee lo ha spinto ad abbandonare il talk show. Gossipcostretto a lasciare il trono over Proprio come, anche susono giunte in ...