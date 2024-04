Campus Salute Onlus | al via il Progetto Scuola “Educazione a uno spuntino salutare”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Caserta. IlCaserta, di cui è referente il dott. Mario Parillo, al fine di agevolare un percorso dialimentare, ha ideato un interessantedi “ad uno” all’interno delle scuole. Il, fortemente voluto dallo stesso Parillo, medico endocrinologo, presidente dell’Associazione Dietetica Nutrizione Clinica Italiana della Campania, è rivolto agli giovani studenti casertani. Si considera, molto spesso, l’alimentazione importante solo per il controllo del peso corporeo (per obesità). Al contrario l’alimentazione è alla base della prevenzione e terapia di molte malattie. Cattive abitudini alimentari possono condurre ad una aumentato rischio di tumori, malattie cardiovascolari (infarto), ...

“Ricerca clinica traslazionale e robotica applicata” è il tema della Giornata della Ricerca della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico , in programma il prossimo giovedì 25 ... (italiasera)

Tumori: Bicinrosa domenica a Roma, pedalata amatoriale per la prevenzione al seno - Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Bicinrosa per le via di Roma. Domenica 7 aprile si terrà la VII edizione della pedalata amatoriale, promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universita ...lagazzettadelmezzogiorno

Bicinrosa: in sella con il Campus Bio-Medico contro il tumore al seno - Roma, 4 apr. (askanews) – Torna Bicinrosa: domenica 7 aprile 2024 si terrà la VII edizione della pedalata amatoriale per le vie di Roma promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universi ...askanews

Tumori, Consulcesi: Aria pulita sostiene Bicinrosa contro cancro al seno - Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - L'azione collettiva 'Aria pulita', che Consulcesi porta avanti per difendere il diritto di tutti i cittadini alla ...iltempo