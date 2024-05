35 avventure uniche - lungo 6 rotte geografich - con una sola data di partenza e la possibilità di compiere l’intero giro del mon -o, raccolte in un coffee table book da cui farsi ispirare per visitare i luoghi più affascinanti del pianeta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 1 maggio 2024) . E’ così che il tour operator Turisanda1924 ha deciso di festeggiare i suoi primi 100 anni. Offrendo a tutti l’opportunità di intraprendere il viaggio della propria vita. Oroscopo e viaggi: le destinazioni ideali segno per segno X 100 anni, 5 ambassador, 35 viaggi Per celebrare quest’anno così speciale, Turisanda1924 ha ideato una collezione di viaggi limited edition “Signature – Once in a Lifetime”, per ripercorrere le ...